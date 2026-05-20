La aldea de Toro, en Laza, volverá a llenarse con 250 moteros

El rugido de cientos de motos se escuchará un año más en Toro, un pequeño núcleo de montaña del concello de Laza, con motivo de la celebración de la VIII concentración motera “Motoros”. La programación arranca este viernes a las 17,00 horas con la recepción de los inscritos en la Praza da Picota de Laza. Por la noche, ya en Toro, donde pernoctarán buena parte de los aficionados, habrá cena y música.

La jornada del sábado estará protagonizada por las rutas turísticas por la comarca. Como gran novedad, los moteros recorrerán un tramo de la 5º Subida a Vilar de Barrio apenas media hora antes de que se cierre al público para la competición oficial, tras lo que harán parada para tomar un pincho de media mañana directamente en Laza con el fin de dinamizar la hostelería local, antes de continuar la ruta de vuelta a Toro. Tras comer en la aldea, la tarde continuará con juegos y actividades moteras, un campeonato de escapes y la música de la discomóvil A Gramola será la gran atracción de la noche.

Detrás de este evento, que por 50 euros ofrece todas las actividades, comidas y música, existe un gran trabajo vecinal. Iván Alonso, presidente del club local -denominado igualmente Motoros-, destaca que ajustar los presupuestos es muy difícil y que la cita solo es posible gracias al tejido social de la zona: “Toda a veciñanza de Toro, xente maior e nova, van estar montando as carpas. Facémolo todo nós mesmos e grazas a iso podémolo sacar adiante, porque do contrario sería economicamente inviable”.

Participantes de Europa

En total ya están confirmados 250 aficionados, algunos llegados desde el País Vasco, Madrid e incluso una familia que viaja expresamente desde Ámsterdam para asistir a esta cita ya clásica en la comarca.