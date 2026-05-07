Los cortafuegos, un recurso de prevención frente a los incendios en Laza

Los trabajos de prevención frente a los incendios avanzan en los montes comarcales, con el objetivo de minimizar las consecuencias del fuego en caso de producirse. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó este miércoles el monte de Toro, en Laza, para supervisar la creación de un cortafuegos, que alcanza los 13,7 kilómetros de extensión, y que personal del Distrito Forestal XIV Verín-Viana está ejecutando sobre el terreno con maquinaria pesada.

Acompañada por el alcalde lazano, José Ramón Barreal, Gómez destacó la relevancia de estas áreas de discontinuidad para frenar el avance de las llamas. La conselleira explicó que los cerca de 14 kilómetros de cortafuegos en este punto “conectan co distrito XV, onde se suman outros cinco quilómetros adicionais de perímetros de seguridade”. Estos trabajos “esenciais” se complementan con la mejora y limpieza de depósitos de agua, así como quemas prescritas “cando a meteoroloxía o permite”.

La conselleira aprovechó también para hacer un llamamiento a la implicación de los propietarios particulares, recordando la importancia de “manter limpas e coidadas” las fincas, ya sean agrarias o del monte. En ese sentido puso en valor el convenio con Seaga para la limpieza de las franjas secundarias y al que ya se han adherido 295 concellos, incluido Laza.