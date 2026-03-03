El Gobierno estudia construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Laza

Parcela en la OU-113 a su paso por Laza que el Concello ha ofrecido para la construcción.

El Concello de Laza ofreció a la Dirección General de la Guardia Civil hace casi dos años una parcela de titularidad municipal como posible emplazamiento de un nuevo cuartel. Y el mes pasado, el Gobierno reveló en una respuesta a preguntas formuladas por los diputados populares Celso Delgado, Rosa Quinta y Ana Vázquez que esta propuesta se encuentra “en fase de estudio”, y que de hecho esa actuación está incluida en la “lista de necesidades en infraestructuras” de la Dirección Adjunta Operativa del Instituto Armado, lo que denota el interés estatal por avanzar en su concreción.

El futuro cuartel de la Benemérita en la villa lazana ocuparía una finca con una extensión de 5.600 metros cuadrados, en la OU-113 a su paso por la localidad, en el cruce entre la rúa Carreira Eirexa y la pista que va a Souteliño, donde también está previsto que se construya una rotonda en el marco del nuevo enlace entre Laza y Trasmiras. Así, se situaría en la arteria principal que conecta la localidad con Vilar de Barrio al norte y con Verín al sur, y Laza recuperaría la presencia de la Guardia Civil tras más de 40 años de ausencia.

El regidor, José Ramón Barreal, reconoce que esta posibilidad era un proyecto en el que el grupo de gobierno había venido trabajando “con moita discreción”. Además, afirma que el acuartelamiento previsto no sería un simple puesto, sino que se trataría de un “posto principal, estamos falando dun cuartel potente que incluiría vivendas e que estaría dimensionado para moitos axentes, e se cadra podería ter algunha especialidade”.

El proyecto, ya en redacción

Por ahora, Concello y Guardia Civil avanzan con la redacción conjunta del proyecto del cuartel, e incluso los técnicos ya se han desplazado hasta el emplazamiento y han dado el visto bueno al mismo. “Estamos tamén a tratar o investimento, neste caso penso que sería unha das mellores para Laza por cuestións de seguridade”, apunta Barreal.

En la actualidad, Laza pertenece al puesto de Vilar de Barrio, lo que el alcalde considera “unha irregularidade administrativa total, xa que non formamos parte nin da mesma comarca, e toda a nosa comunicación é en dirección Verín”.

Barreal aspira a que, tras redactar el proyecto, entre 2026 y 2027 estén “tódolos convenios asinados coa Secretaría de Estado de Seguridad, o proxecto aprobado e a licencia concedida”. Reconoce que “dotar á vila cun cuartel sería o culmen do meu goberno, xunto coa residencia de maiores, a renovación da base da BRIF e a de Protección Civil”.

“No está previsto” el cierre del puesto de Cualedro

El Gobierno informó también de que “actualmente no está previsto” el cierre del puesto de Cualedro, ni tampoco el de “otras unidades desplegadas en la provincia de Ourense”. No obstante, reconocen que desde la Dirección General de la Guardia Civil se realizan periódicamente “estudios de redimensionamiento de unidades, a la vez que se optimizan sus recursos humanos”. Las cuestiones que se valoran son la “extensión territorial, el estadio de los niveles delincuenciales y el catálogo de personal de las unidades afectadas”.

Los diputados ourensanos del PP preguntaron asimismo por el puesto de Cualedro, tras el cierre el pasado diciembre del de Trasmiras, aduciendo el “estado deplorable” del cuartel, que también ofrecía servicio a Sarreaus. Al respecto, el Gobierno se limita a incidir en que autorizó su “cierre temporal” debido al “estado de habitabilidad del inmueble”.

Tres meses después del cierre, el alcalde de Trasmiras, Emilio Pazos, asegura que “segue pechado e seguimos agardando contestación por parte da Subdelegación ou Comandancia, non contestan nin por respecto institucional nin por educación os escritos e as consultas que lles fixemos”.