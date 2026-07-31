PATRIMONIO CULTURAL
Laza afondará na Morena, figura clave do seu Entroido, cunha charla monográfica
PATRIMONIO CULTURAL
O barrio alto de Cimadevila, en Laza, será este sábado 1 de agosto o escenario dunha xornada centrada na divulgación das tradicións do Entroido local. A partir das 17,00 horas, o local dende o que habitualmente inician os actos vespertinos do Luns Borralleiro acollerá unha charla monográfica dedicada á vaca Morena e ao seu séquito, sendo a primeira ocasión na que se abordará esta figura de xeito individual.
A conferencia estará impartida pola arqueóloga profesional e investigadora Nieves Amado Rolán, veciña de Laza. A proposta afondará nun das citas máis populares do Entroido lazao, que ano tras ano reúne a unha multitude cada luns pola tarde no ritual do descenso cara á Picota. Durante a cita, a propia Morena estará presente no espazo acompañada polos seus habituais toxos e cobelleiros.
A programación da tarde completarase con outras actividades de carácter etnográfico. Entre elas destaca un obradoiro e demostración sobre a elaboración de corozas, a cargo do artesán e investigador Álvaro M. Leiro, ademais dunha homenaxe á figura do Testamenteiro de Laza. O evento está promovido e organizado pola asociación de veciños Rigueiro Cáliz de Cimadevila.
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