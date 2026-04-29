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¿Sabe usted que en Laza se preparan ya para vivir otra de sus tradiciones ancestrales, con permiso del Entroido?

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Hoy, en quen cho dixo, la Festa do Santo Cristo arranca este viernes

La Región
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Publicado: 29 abr 2026 - 17:13 Actualizado: 29 abr 2026 - 18:23
La Festa do Santo Cristo arranca este viernes, en Laza.
La Festa do Santo Cristo arranca este viernes, en Laza.

¿Sabe usted que en Laza se preparan ya para vivir otra de sus tradiciones ancestrales, con permiso del Entroido? ¿Que la Festa do Santo Cristo arranca este viernes? ¿Que el sábado levantarán un pino, el “maio”, en la zona de O Toural? ¿Que este antiguo rito conecta a la villa con otras localidades de Austria, Alemania, República Checa e incluso Australia donde también yerguen un árbol como celebración primaveral?

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