Laza descubrirá a su nueva Eva en la Festa do Santo Cristo

El concello de Laza se prepara para revivir esta semana una de sus tradiciones más singulares. La asociación de vecinos de San Xoán de Laza ha presentado el cartel y el programa de la Festa do Santo Cristo, una simbiosis única de celebración religiosa y antiguos ritos paganos de exaltación de la primavera, manteniendo viva esta festividad que simboliza Os Maios en la villa lazana y que fascina tanto a vecinos como a visitantes.

El ciclo festivo comenzará la noche del viernes, 1 de mayo. A las 23,30 horas, los vecinos se darán cita en la Praza da Picota para cumplir con el ritual de salir a buscar el “Maio”, un pino de gran altura que cortan, podan y transportan en un carro. Al día siguiente, sábado, tendrá lugar en O Toural el levantamiento del “Maio”, que quedará presidiendo el resto de la festividad. La jornada concluirá con una verbena a cargo del grupo Xoldra a partir de la medianoche.

Día grande

El domingo, 3 de mayo, arrancará con una “alborada” del grupo local As Kuartetas. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en A Picota a partir de las 12:00 horas, cuando se producirá la salida de Eva, el secreto mejor guardado de Laza. Como es tradicional la identidad de la joven vecina que encarnará a este personaje bíblico no se revelará hasta que cruce el umbral del número 11 donde permanece oculta desde la noche anterior, manteniendo la expectación hasta el último momento.

Eva, acompañada por Adán, y una comitiva con la imagen del Santo Cristo, protagonizará una procesión por las calles lazanas, con paradas para admirar las danzas blancas de los seis danzantes, y la representación de pasajes del Antiguo Testamento, como el sacrificio de Isaac o la lucha de moros y cristianos. Concluirá la mañana con la misa en la iglesia parroquial.

Como broche final a estos tres días de tradición e identidad, el grupo Xoldra amenizará a las 18,00 el baile de Eva, personificación de la primavera y la auténtica reina de Os Maios en Laza.