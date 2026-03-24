¿Sabe usted que Oliver Laxe llevó a los Mestre Mateo la moda de Laza?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las batas enxebres del "Ponte Farruca" también sirven para una gala
¿Sabe usted que los organizadores del “Ponte Farruca”, el festival musical, rural y diverso de Laza, siguen vistiendo a famosos con sus batas enxebres? ¿Que tras regalarle una a Melody y llevar a la villa a las Tanxugueiras, ahora le ha tocado a Óliver Laxe? ¿Que en los XXIV Premios Mestre Mateo, Xacobo Nóvoa le dio al director de cine esta prenda tradicional?¿Que invitó a Laxe a Laza para el Entroido y el Farruca?
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