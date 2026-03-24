¿Sabe usted que Oliver Laxe llevó a los Mestre Mateo la moda de Laza?

¿Sabe usted que los organizadores del “Ponte Farruca”, el festival musical, rural y diverso de Laza, siguen vistiendo a famosos con sus batas enxebres? ¿Que tras regalarle una a Melody y llevar a la villa a las Tanxugueiras, ahora le ha tocado a Óliver Laxe? ¿Que en los XXIV Premios Mestre Mateo, Xacobo Nóvoa le dio al director de cine esta prenda tradicional?¿Que invitó a Laxe a Laza para el Entroido y el Farruca?

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