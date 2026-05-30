Os pasteiros e a gandeiría en extensivo de Laza e Vilariño de Conso, defensa fronte o lume
BARREIRA NATURAL
Medio Rural vén de investir máis de 200.000 euros na mellora de dous pasteiros nos concellos de Laza e Vilariño de Conso
Trala tempada de lumes do pasado verán, a creación e o mantemento de pasteiros establécense como unha ferramenta clave para potenciar o desenvolvemento rural, conservar a biodiversidade e protexer os ecosistemas agroforestais. Tamén son un impulso para a gandeiría en extensivo, unha actividade que contribúe de maneira directa á prevención dos incendios forestais.
Co obxectivo de seguir sumando máis destes espazos, a Consellería do Medio Rural investiu máis de 200.000 euros na mellora de dúas superficies de pasto nos concellos de Laza e Vilariño de Conso, que suman un total de 28,73 hectáreas.
O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitou este xoves as intervencións executadas e salientou a repercusión positiva destes traballos para a contorna rural e a protección do territorio.
En Laza, a actuación tivo lugar en 22,6 hectáreas do monte veciñal de Alberguería, cun orzamento de 170.000 euros. Neste espazo realizáronse labores de roza mecanizada, roturación, encalado, sementado e fertilización, xunto coa instalación dun peche perimetral de máis de dous quilómetros, creouse unha zona cun galpón e un bebedeiro, e arranxouse o camiño de acceso.
En Vilariño de Conso destináronse 42.000 euros ao acondicionamento de 6,13 hectáreas no monte de Aceveda ou Coto de Castiñeira, con tarefas encamiñadas ao fomento da pradaría e a retirada o peche perimetral previo para substituílo por un novo que supera os 900 metros de lonxitude.
