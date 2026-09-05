Ourense sufre un incendio urbano al día: casi 500 fuegos en solo 18 meses

Ollas al fuego olvidadas, regletas llenas de enchufes conectados, falta de mantenimiento que deriva en fallos eléctricos son algunas de las causas más frecuentes por las que se producen los fuegos en viviendas o locales comerciales. En la provincia de Ourense, se origina de media prácticamente un incendio urbano al día.

Si nos atenemos a las estadísticas, la provincia ha sufrido en 18 meses -entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026- un total de 495 incendios urbanos (328 en 2025 y 167 en el primer semestre de este año), según la información facilitada por el 112 Galicia. Estos datos engloban a aquellos fuegos que se producen dentro de un núcleo habitado, o que incluyen casas, edificios, garajes o, por ejemplo, alpendres.

En cuanto al conjunto de Galicia, en 2025 se produjeron 2.426 casos, con especial incidencia en los meses de invierno como enero (252) y diciembre (251) mientras que en verano se registraron las cifras más bajas de todo el año. Estos datos permiten relacionar los riesgos de incendio urbano con la utilización de fuentes de calor como estufas o chimeneas en periodos en los que la ciudadanía pasa más tiempo en espacios interiores.

Sin víctimas mortales

Entre 2025 y 2026 se produjeron severos daños materiales en los incendios urbanos registrados en la provincia, pero no hubo víctimas mortales gracias en muchos casos a la rápida intervención de los bomberos. El último gran incendio en un edificio se registró el pasado 30 de mayo en un inmueble de la avenida de As Caldas, en el barrio de A Ponte.

Los testigos recuerdan que observaron saliendo desde las ventanas un humo blanco y espeso y, a continuación, escucharon varias detonaciones. A la llegada de los bomberos, que fue casi instantánea, las llamas ya inundaban la fachada con gran voracidad. En ese momento, la prioridad, además de sofocar el fuego, era rescatar a los vecinos que se encontraban en el interior del inmueble.

Esta labor no fue fácil, ya que entre estas personas había una mujer de avanzada edad con problemas de movilidad. Ante esta tesitura, los bomberos tuvieron que evacuarla por la fachada.

Solo quince días antes, la madrugada del 15 de mayo, un voraz incendio calcinó uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Ourense. La antigua Casa de Baños, ubicada en la calle Baixada de Outeiro, ardió durante horas, ya que la extinción fue muy compleja al tener el inmueble una estructura de madera, material que ayuda a la propagación.

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Los bomberos comprobaron que no había nadie en su interior y crearon una línea de ataque al fuego. Las labores fueron arduas y los efectivos tuvieron incluso que desalojar a los vecinos del edificio colindante. Finalmente, tras un intenso trabajo durante toda la noche, consiguieron sofocar el fuego.

No era el primero que se producía en este punto, ya que solo dos días antes los bomberos tuvieron que acudir a la antigua Casa de Baños por un conato. Ese día, la Policía Nacional echó a los okupas que vivían en él y custodió el inmueble, el cual, según los vecinos, era un punto de venta de droga.

Incluso, alguno apuntó a ellos en cuanto a la autoría: “Los echaron por la mañana y a la noche ya prendieron fuego, así son de malignos”. Ademas, tenía claro que fue provocado: “No tengo ninguna duda, creo que fue por venganza es lo que siempre hacen los okupas al parecer”.

De hecho, ambos edificios afectados, el de As Caldas y la antigua Casa de Baños, compartían la circunstancia de estar habitados por okupas. Por el momento, no se ha podido probar si tuvieron influencia en el origen de estos fuegos y tampoco hay detenidos.