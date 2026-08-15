Ernesto Romero celebra sus sesenta años de cine

Ni el intenso calor ni la víspera de festivo frenaron a las decenas de personas que hicieron cola para acompañar a Ernesto Romero García, propietario de Novocine Leiro, en la celebración de sus 60 años de profesión, con una visita a su particular museo de antigüedades.

Divididos en grupos de diez, los asistentes pudieron disfrutar de proyecciones antiguas, gramófonos, carteles, discos y objetos y curiosidades vinculados al séptimo arte, incluyendo una maqueta del antiguo cine de Leiro.

La respuesta del público emocionó a Ernesto, que reconoció sentirse muy agradecido por la acogida: “É moi bonito, lástima non poder dedicarlle máis tempo porque me gusta que veña a xente”.

Entre los asistentes estaba Natalia, llegada desde Allariz, que conocía el cine pero no el museo. “Me ha encantado. Es un viaje” resumía, sorprendida por la experiencia. “Es muy interesante no solo verlo, sino cómo él lo cuenta”.

También se acercó Eric, belga residente en Barcelona y de vacaciones en la zona, al que le supo a poco la visita: “Me gustaría que hubiese durado más y me parece imprescindible que haya este tipo de cines porque ya no quedan”.

Antonia, residente en Ribadavia desde hace seis años, reivindicó la importancia de conservar la sala: “Yo procuro venir porque me gusta el cine y porque creo que hay que luchar por mantenerlo. La gente no sabe lo que tiene al lado de su casa”. Respecto a la colección de Ernesto: “No la conocía y me ha llamado la atención la cantidad de objetos que tiene, se nota que es un apasionado y ha sido muy interesante”.

El programa se completó con la proyección especial de Encadenados, de Alfred Hitchcock, una película emblemática de la época en la que comenzó su trayectoria.