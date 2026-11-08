Las futuras estrategias de la Xunta saldrán de San Clodio

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto a los integrantes del ejecutivo autonómico, iniciaron su tercer retiro de trabajo en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro. El objetivo central de este encuentro es hacer “balance de la gestión, analizar los proyectos en marcha y definir las líneas de actuación para los próximos meses con la mirada puesta en el futuro de la comunidad”, según indicó el propio presidente a través de sus redes sociales.

“Haremos balance de la gestión, analizaremos los proyectos en marcha y definiremos las líneas de actuación para los próximos meses con la mirada puesta en el futuro de la comunidad"

Los doce conselleiros que acutalmente componen el equipo de Rueda acudieron a una cita donde cada responsable autonómico expuso las prioridades de departamento para poner en común sus estrategias y perfilar su estragia de cara al último año antes de las elecciones autonómicas, previstas para 2028. Está previsto que hoy, ocho de octubre, Alfonso Rueda comparezca para informar sobre los resultados y las conclusiones de estas reuniones de trabajo.

Esta convocatoria supone el tercer retiro de estas características organizado por Rueda desde su llegada a la presidencia. Recupera una fórmula de trabajo empleada en etapas anteriores de la Xunta, tras los encuentros previos celebrados en las localidades de Sober y Meis.

La reunión de San Clodio se desarrolla en un contexto político marcado por la reciente presentación de los Orzamentos y la cercanía del inicio de la campaña electoral, así como la primera toma de contacto de este tipo para las nuevas caras del gobierno autonómico tras su reciente remodelación, donde Ángeles Vázquez debuta como responsable de Política Social -tras la salida de Fabiola García a la política nacional- y Nicolás Vázquez se estrena como conselleiro de Medio Ambiente.