¿Sabe usted que ni la vendimia ha podido con las ganas de participar en el desfile de carrozas de la Festa da Vendima?

¿Sabe usted que el adelanto de los trabajos de la vendimia este año no ha podido con las ganas de participar en el desfile de carrozas de la Festa da Vendima? ¿Que finalmente siete grupos se han animado a presentar sus carrozas en el evento? ¿Que teniendo en cuenta que los tractores están ocupados estos días la previsión inicial era más baja, asique al final ni tan mal?