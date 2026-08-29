¿Sabe usted que ni la vendimia ha podido con las ganas de participar en el desfile de carrozas de la Festa da Vendima?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los vecinos de Leiro cumplen y presenta carrozas para la Festa da Vendima
¿Sabe usted que el adelanto de los trabajos de la vendimia este año no ha podido con las ganas de participar en el desfile de carrozas de la Festa da Vendima? ¿Que finalmente siete grupos se han animado a presentar sus carrozas en el evento? ¿Que teniendo en cuenta que los tractores están ocupados estos días la previsión inicial era más baja, asique al final ni tan mal?
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