Conectados al presente digital en Lobeira

Después de cuatro días de inmersión práctica, el curso de capacitación digital del programa A Maiores que impulsa La Región llegó ayer a su fin en la Porta do Xurés de Lobeira. La última jornada estuvo marcada por la satisfacción de los alumnos al recibir sus diplomas, tras completar un curso que permite que los mayores de 65 años rompan la brecha tecnológica y adquieran plena autonomía en el uso de sus teléfonos.

Susana González, en representación del periódico, agradeció la gran implicación de los asistentes y destacó que el grupo se mostró “sumamente activo”, planteando dudas y demostrando un gran interés por las nuevas tecnologías. Los monitores, Abel Fornos y Aldara Gil, coincidieron en que la “buena base” de los asistentes permitió avanzar más rápido de lo previsto. Además de cubrir el temario previsto, en el que profundizaron en el uso de aplicaciones cotidianas como WhatsApp y las redes sociales, y aprendieron a acceder a la web y a la versión digital de La Región, charlaron sobre seguridad en internet, prevención de estafas e inteligencia artificial.

Para todos los niveles

Los testimonios de los participantes reflejan la utilidad de estas clases prácticas, que son útiles tanto para quienes ya se manejan con el móvil como para quienes se inician desde cero. Si bien reconoce que ya tenía un conocimiento previo del uso del teléfono, José Luis Martínez apunta que esta formación le ha servido para “aprender particularidades” que antes no sabía gestionar. Antonio Zúñiga representa la otra cara de la moneda, pues ha pasado en pocos días de no saber usar el móvil a “manexar o navegador e a aplicación móbil do Sergas”, una gestión que previamente solo podía realizar a través del ordenador. Por su parte, Felícitas Otero calificó la experiencia como “marabillosa e moi útil”, y asegura que ya se encuentra animando a otros conocidos para que participen en el resto de actividades previstas.

Próximas sesiones

El programa A Maiores continúa en Lobeira los días 7 y 8 con sendos talleres motivacionales, enfocados en promover una vida activa y en la memoria. El primero ofrecerá pautas saludables, como la importancia de caminar a diario o corregir posturas corporales, mientras que el segundo dará claves para mantener la mente ágil. Por último, el viernes 10 tendrá lugar una convivencia intergeneracional con los participantes en el campamento del Concello, un intercambio de experiencias que beneficiará a jóvenes y mayores. Todas las actividades serán a las 10,30 horas en la Porta do Xurés.