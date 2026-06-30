La tecnología no tiene edad en Lobeira

La Porta do Xurés de Lobeira acogió este lunes por la mañana la primera sesión del programa “A Maiores”, un proyecto impulsado por La Región destinado a capacitar digitalmente a los habitantes mayores de 65 años. En la presentación, Paola Pérez Abanoni, responsable de márketing del diario, destacó que estas cuatro jornadas buscan “quitar el miedo al teléfono móvil y animar a explorar todas sus posibilidades”, además de ser un espacio ideal para la socialización con sus vecinos.

Tras recibir el programa y una libreta para apuntar lo aprendido, la jornada inaugural se centró en dos herramientas indispensables en la actualidad: el correo electrónico y WhatsApp. Los alumnos aprendieron a enviar y recibir correos desde sus terminales, además de adentrarse en la creación y administración de grupos de mensajería, resolviendo en el acto sus dudas.

Toma de contacto

Para los monitores, la clave de este proceso radica en la paciencia y la atención personalizada. La monitora Aldara Gil, tras explicarles cómo crear un grupo de WhatsApp, observó que “os que teñen netos teñen as videochamadas moito máis controladas, pero as fotos e os contactos cóstanlles un pouco máis”. Por su parte, Abel Fornos, el otro tutor, señala que el principal reto suele ser la “falta de experiencia”, de ahí que el enfoque del curso sea eminentemente práctico y ameno para adaptarse a su día a día.

Autonomía e independencia

Entre los asistentes, las inquietudes son tan variadas como sus niveles previos de experiencia. Julio Álvarez, de 73 años, reconoció que maneja lo justo para comunicarse pero quiere perfeccionar el correo electrónico para sus trámites: “Quero aprender e darlle máis uso”. El deseo de independencia es el motor principal para alumnas como Sara Martín, de 66 años, quien busca “no ter que pedirllo aos meus fillos para ser un pouco máis autónoma”. María Dolores Rodríguez, de 68 años, asegura que usa redes sociales como Facebook, principalmente para “ver as publicacións”.

La brecha tecnológica es más acusada para perfiles como el de Delfín Fernández, de 82 años, quien acudió con el teléfono de su mujer, confesando que aún tiene guardado un smartphone que le compró su hijo pero que “aínda non sei utilizar”. Una experiencia similar a la de José García, que a sus 90 años sólo utiliza un móvil antiguo “para chamar ao taxi”, pero que no dudó en sumarse a las clases junto a sus vecinos para ejercitar la mente y probar algo diferente.

Por delante quedan tres jornadas en las que aprenderán a utilizar la suscripción gratuita de un mes a la edición digital de La Región incluida en el curso, y se ejercitarán en el uso de la aplicación móvil del Sergas para solicitar citas médicas y consultar su historial clínico. También aprenderán a compartir su ubicación con familiares, enviar su ubicación GPS, escanear documentos oficiales con la cámara del teléfono, acceder a los recursos de la página web del Concello y utilizar la app de vídeo YouTube.

Próximas jornadas

Este jueves se pondrá el broche de oro a las clases con la entrega a todos los alumnos de un certificado de la formación completada. Sin embargo, el programa “A Maiores” no termina ahí en Lobeira: los días 7 y 8 de julio se celebrarán talleres motivacionales centrados en fomentar una vida activa y saludable. Finalmente, el 10 de julio tendrá lugar una jornada de convivencia intergeneracional junto a los jóvenes participantes del campus de verano organizado por el Concello de Lobeira, un intercambio de experiencias y sonrisas que cerrará esta edición.