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Rescatada una mujer tras sufrir una caída en la Ruta dos Muíños, en Lobios

ZONA DE DIFÍCIL ACCESO

Los GES de Muíños tuvieron que intervenir para evacuar a la afectada, que sufrió una posible lesión de tobillo tras caerse en una zona de difícil acceso, y fue trasladada en ambulancia al hospital

Los equipos de emergencia tuvieron que acceder a una zona complicada de la Ruta dos Muíños para rescatar a la mujer.
Los equipos de emergencia tuvieron que acceder a una zona complicada de la Ruta dos Muíños para rescatar a la mujer. | GES Muiños

Una mujer tuvo que ser rescatada este sábado tras sufrir una caída mientras realizaba la Ruta dos Muíños, en el municipio ourensano de Lobios. El accidente se produjo en una zona de difícil acceso, lo que obligó a movilizar a los equipos de emergencia para poder evacuarla.

El aviso llegó al 112 Galicia sobre las 13:25 horas, cuando alertaron de que necesitaban ayuda para atender a una mujer que había sufrido una caída y podría tener un esguince de tobillo.

Los GES de Muíños participaron en la evacuación de la senderista, que fue trasladada en ambulancia al hospital.
Los GES de Muíños participaron en la evacuación de la senderista, que fue trasladada en ambulancia al hospital. | GES Muiños

Ante la situación, el servicio de emergencias desplegó varios medios para intervenir en el lugar. Entre ellos se encontraban los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) de Muíños, que se encargaron de sacar a la afectada de la zona, dadas las dificultades para acceder hasta ella y completar su evacuación.

Una vez rescatada, la mujer fue atendida y trasladada en ambulancia al hospital más cercano para recibir asistencia sanitaria.

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