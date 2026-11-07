ZONA DE DIFÍCIL ACCESO
Rescatada una mujer tras sufrir una caída en la Ruta dos Muíños, en Lobios
ZONA DE DIFÍCIL ACCESO
Una mujer tuvo que ser rescatada este sábado tras sufrir una caída mientras realizaba la Ruta dos Muíños, en el municipio ourensano de Lobios. El accidente se produjo en una zona de difícil acceso, lo que obligó a movilizar a los equipos de emergencia para poder evacuarla.
El aviso llegó al 112 Galicia sobre las 13:25 horas, cuando alertaron de que necesitaban ayuda para atender a una mujer que había sufrido una caída y podría tener un esguince de tobillo.
Ante la situación, el servicio de emergencias desplegó varios medios para intervenir en el lugar. Entre ellos se encontraban los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) de Muíños, que se encargaron de sacar a la afectada de la zona, dadas las dificultades para acceder hasta ella y completar su evacuación.
Una vez rescatada, la mujer fue atendida y trasladada en ambulancia al hospital más cercano para recibir asistencia sanitaria.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ZONA DE DIFÍCIL ACCESO
Rescatada una mujer tras sufrir una caída en la Ruta dos Muíños, en Lobios
DERRUBO DUN HÓRREO
Vilameá: cando o abandono rural supón perder a memoria
CUARTA EDICIÓN
Lobios celebra a cultura do millo coa IV Festa da Respiga
V ENCUENTRO
Lobios reunió educadores de España y Portugal
Lo último
MINUTO A MINUTO
El COB se enfrenta al Fuenlabrada en busca de una victoria más