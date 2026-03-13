Al menos 120 muertos en inundaciones en Etiopía

Al menos 120 personas han muerto a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados en el sur de Etiopía a causa de las lluvias torrenciales registradas durante los últimos días, que dejan además decenas de desaparecidos e importantes daños en viviendas y campos de cultivo.

Ha sido la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía la que, a través de un comunicado, h informado de que hasta ahora se han recuperado 65 cadáveres, mientras que "se asume que otras 60 personas han muerto por causas no esclarecidas" en medio del "desastre", cuyas consecuencias está "supervisando".

En este contexto, ha puesto en valor que las autoridades locales están poniendo en marcha medidas para apoyar a los desplazados, al tiempo que ha reclamado a Addis Abeba que también se dispongan actuaciones encaminadas a dar apoyo a los damnificados.

África oriental se ha visto sacudida durante las últimas semanas por unas lluvias torrenciales que han provocado inundaciones en varios países, con decenas de muertos en Kenia.