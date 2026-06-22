Más de 50 heridos y una veintena de desaparecidos en una explosión en una fábrica de gas natural en Qatar

Una explosión ocurrida en el interior de un centro de producción de gas natural en Qatar deja más de medio centenar de heridos, mientras otras 18 personas se encuentran "desaparecidas", según el balance oficial de este "incidente técnico".

Desde Doha, las autoridades se han esforzado en dejar claro que "no se han registrado fugas que representen un riesgo para la salud pública", si bien todavía se está investigando lo ocurrido y sus causas.

Estas instalaciones, en Ras Laffan, son uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región.

Durante el conflicto abierto por Estados Unidos e Israel con Irán, la fábrica ya fue blanco de ataques, de los cuales la dirigencia qatarí responsabilizó a Teherán.