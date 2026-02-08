Más de 150.000 personas, evacuadas en Marruecos por las lluvias torrenciales

Más de 154.000 personas han tenido que ser evacuadas por las fuertes lluvias que llevan días azotando el norte de Marruecos, en medio de una movilización extraordinaria de recursos para facilitar las evacuaciones.

La ciudad de Ksar al Kebir, al noreste de la capital, Rabat, ha sido una de las zonas más afectadas y preocupa especialmente el desbordamiento en las últimas horas del río Sebou, que ha cortado el acceso a varias poblaciones de la región.

Hay que recordar que el pasado mes de diciembre, otra racha de inundaciones costó la vida a 37 personas en el país, debido especialmente al efecto rebote de las lluvias torrenciales en un país que llevaba años atravesando una grave sequía.