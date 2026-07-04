Más de 2.000 profesionales analizan en Madrid el futuro de la internacionalización empresarial

El Foro ICEX ha celebrado en Madrid su tercera edición, consolidándose como el principal encuentro sobre internacionalización empresarial en España. La cita ha reunido a más de 1.500 empresas y 2.000 profesionales en La Nave, donde se han organizado cerca de 1.800 reuniones de negocio entre compañías y consejeros económicos y comerciales para explorar oportunidades en mercados de todo el mundo.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de ICEX, ha contado con la participación de la red de 107 oficinas económicas y comerciales, que dan cobertura a 196 mercados internacionales, reforzando el asesoramiento a las empresas interesadas en expandir su actividad en el exterior.

La inauguración ha estado protagonizada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, quienes analizaron el papel de la reputación y la marca como factores clave para competir en los mercados internacionales.

Durante su intervención, Cuerpo destacó que la imagen del sector exterior español "es muy positiva" y defendió la necesidad de seguir impulsando el crecimiento de las exportaciones y la dimensión internacional de las empresas españolas.

El foro se celebra en un contexto favorable para el comercio exterior. Según los últimos datos, las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron en abril un máximo histórico de 34.388 millones de euros, un 5,8 % más que en el mismo mes del año anterior. Además, España cuenta ya con más de 41.000 empresas exportadoras regulares, responsables de prácticamente todo el valor exportado por el país.

La programación ha girado en torno a los retos de la competitividad internacional, con talleres sobre geopolítica, diversificación de mercados, logística, financiación, innovación e inteligencia artificial, en los que han participado empresas como Iberdrola, Gestamp, Cosentino o Fagor Electrónica.

Entre las novedades de esta edición destacó el primer Reto de Inteligencia Artificial aplicada a la internacionalización, cuya ganadora fue la startup madrileña Go Global Consulting, reconocida por una solución que combina inteligencia artificial y revisión humana para facilitar el doblaje y la localización audiovisual de contenidos en distintos idiomas, reduciendo costes y tiempos para las empresas con proyección internacional.