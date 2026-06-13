2025, el año con más conflictos desde el final de la Segunda Guerra Mundial

El número de conflictos armados, tanto internos como entre países, alcanzó en 2025 su nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hace ocho décadas, duplicando la cifra de 2024, según un informe publicado por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, que apunta además que el año pasado fue el tercero más mortífero desde 1989, con 245.000 muertos por violencia relacionada con los combates.

En concreto, el informe documenta ocho conflictos interestatales en 2025: la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre India y Pakistán, los combates entre Afganistán y Pakistán, los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya y múltiples enfrentamientos interestatales vinculados con el conflicto en Oriente Próximo, incluidos Israel, Irán, Yemen y Estados Unidos.

"El resurgimiento de conflictos interestatales a esta escala es profundamente preocupante", ha resaltado Siri Aas Rustad, directora de investigación del PRIO y autora principal del informe, quien ha destacado que "durante décadas, las guerras civiles dominaron los conflictos mundiales".

"Ahora estamos presenciando un peligroso resurgimiento de enfrentamientos directos entre estados, impulsados por la rivalidad geopolítica, las disputas fronterizas y la escalada regional, especialmente en Oriente Próximo", ha recalcado.

Víctimas mortales

En cuanto a la mortalidad, a esas 245.000 personas que perdieron la vida a causa de las batallas, la cifra se fundamenta en la invasión rusa de Ucrania, la guerra en Sudán —incluidas las matanzas perpetradas por los paramilitares en Darfur— y los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza.

Con todo, puntualiza que el dato no recoge un "enorme número" de muertos de forma indirecta a causa de la falta de infraestructura e instalaciones sanitarias y la inseguridad alimentaria, así como los inicialmente heridos en ataques que terminaron por perecer.

Conflictos estatales

En cuanto a los conflictos estatales, el informe apunta que en 2025 se registró también el mayor número de conflictos estatales desde 1946, con 65 conflictos —seis más que el máximo registrado hasta la fecha— en 35 países y unos 153.000 muertos.

El dato de mortalidad de 2025 solo es inferior a los documentados en 2021, 2022 y 2024, lo que refleja un persistente nivel elevado de violencia estatal, con más muertos en los últimos cinco años que en los 20 anteriores a 2021.

Entre los países que son escenario de múltiples conflictos simultáneos destacan Birmania, con cinco, e Israel, con dos conflictos civiles y tres internacionales. Por su parte, Afganistán, Camerún, Malí, Nigeria y Pakistán registraron tres cada uno.

Conflictos no estatales

En lo que atañe a los conflictos no estatales, experimentaron un ligero descenso en 2025, pasando a 75 respecto a los 79 del año anterior.

El número de muertos fue de cerca de 14.500 en 2025; una cifra descendiente desde 2020, con una bajada particularmente acusada en la violencia letal entre cárteles mexicanos.

El continente con un mayor número de conflictos no estatales es África, con un total de 34 —incluidos catorce en Nigeria, país al que se suman Sudán del Sur y Etiopía como naciones con numerosos conflictos no estatales—. Por detrás figura América, con 32 conflictos de este tipo, la mayoría en Brasil, Colombia y México.

A estas cifras se suman 76.500 muertos a causa de violencia unilateral contra civiles, principalmente a causa de las acciones de actores no estatales en Sudán, entre los que destacan las RSF. La cifra es la mayor desde el genocidio en Ruanda en 1994, mientras que el número de actores responsables de este tipo de violencia alcanzó los 55, también un máximo histórico. Además, 5.900 personas murieron a manos de fuerzas gubernamentales.

Epicentros: África y Oriente Próximo

En este contexto, África sigue un año más como la región con una cifra mayor de conflictos estatales y no estatales en 2025, mientras que Oriente Próximo registró su máximo número de conflictos estatales en la historia, y Asia llegó a su máximo documentado desde mediados de la década de los noventa.

El informe apunta a que el nivel de la violencia no está confinada en una región, sino que supone un reflejo de un deterioro más amplio de la seguridad a nivel internacional. "Los datos apuntan a un mundo que avanza en la dirección equivocada: más guerras, más conflictos internacionalizados y un coste humano mucho mayor", ha lamentado Rustad.