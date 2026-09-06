Al menos 25 muertos tras caer un autobús por un barranco en Cabo Verde

Al menos 25 personas han muerto en un accidente de tráfico en la isla de Fogo, en Cabo Verde, a raíz de que un autobús haya descarrilado y haya caído por un barranco de unos 30 metros de altura en una zona rocosa.

El lugar del accidente presenta condiciones particularmente difíciles al estar ubicado en una zona rocosa próxima a un río de difícil acceso, lo que está demorando las labores de rescate.

Según la prensa local, el autobús transportaba principalmente a jóvenes estudiantes de secundaria, que realizaban una actividad que cada año organizaba el conductor, quien figura entre las víctimas mortales.

Por el momento, en el servicio de urgencias del Hospital de Sao Francisco de Assis han ingresado más de una docena de heridos, aunque el número podría aumentar ya que no se ha podido contabilizar el número total de lesionados. Dada la magnitud de la tragedia, todo el personal médico y de enfermería del hospital ha sido movilizado para atender a las víctimas.