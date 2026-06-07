Las 26 preguntas que explican cómo acceder a la regularización extraordinaria de migrantes en España

Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona

El Gobierno ha puesto en marcha una nueva herramienta para facilitar el acceso al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que residen en España. Se trata de una guía en Lectura Fácil que responde a 26 preguntas clave sobre los requisitos, plazos, documentación y trámites necesarios para solicitar una autorización de residencia y trabajo, con el objetivo de que la información sea comprensible para todas las personas, independientemente de su nivel de conocimiento del idioma o de los procedimientos administrativos.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca eliminar barreras de acceso a la información en uno de los procesos administrativos más relevantes para miles de personas extranjeras que viven actualmente en España.

El documento, elaborado por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), explica de forma sencilla cuestiones como quién puede acogerse a la regularización, qué documentos son necesarios, cuánto cuesta el trámite o qué derechos se obtienen una vez concedida la autorización. Además, la información también está disponible en lengua de signos, ampliando así su accesibilidad.

Una respuesta a las dudas más frecuentes

La guía se estructura en torno a 26 preguntas y respuestas que recorren todo el procedimiento. Desde las condiciones para presentar la solicitud hasta los pasos que deben seguirse una vez obtenida la autorización.

Entre las primeras cuestiones que aclara figura el plazo para acogerse a esta medida extraordinaria. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 30 de junio de 2026 y no existe un límite máximo de expedientes, por lo que todas las personas que cumplan los requisitos podrán optar a la regularización.

También especifica quiénes pueden beneficiarse de este proceso. Podrán solicitarlo las personas extranjeras que hubieran llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que se encuentren en situación administrativa irregular o hayan solicitado protección internacional. Además, deberán acreditar una permanencia continuada en territorio español durante al menos cinco meses antes de presentar la solicitud.

La guía resuelve asimismo situaciones específicas que afectan a muchas personas migrantes, como aquellas que solicitaron anteriormente una autorización por arraigo, las que tienen expedientes denegados o quienes se encuentran pendientes de resolución de otros procedimientos administrativos.

Cómo presentar la solicitud

Uno de los apartados más detallados del documento explica las diferentes vías para tramitar la regularización. El procedimiento podrá realizarse de forma telemática, mediante certificado electrónico, o presencialmente con cita previa.

Las solicitudes podrán presentarse en oficinas habilitadas de Correos, de la Seguridad Social o de Extranjería. La guía insiste además en que la cita previa es completamente gratuita y alerta sobre posibles intentos de cobro por este servicio.

El documento también aclara que familiares, amigos o representantes autorizados pueden ayudar a gestionar la cita y realizar determinados trámites en nombre del solicitante.

Los documentos exigidos

La recopilación de documentación es uno de los aspectos que genera más dudas entre los potenciales beneficiarios. Por ello, la guía dedica varios apartados a explicar qué documentos deben presentarse para acreditar la identidad y la permanencia en España.

Entre ellos figuran el pasaporte o documento identificativo equivalente, pruebas de residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y documentación que demuestre la permanencia continuada en el país durante los cinco meses previos a la solicitud.

Uno de los requisitos obligatorios para todos los casos será la presentación de un certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen o por aquellos países en los que la persona haya residido durante los cinco años anteriores a su llegada a España.

La guía también explica qué hacer si ese certificado tarda en llegar o resulta imposible obtenerlo en los plazos previstos, así como los requisitos de traducción oficial y apostilla necesarios para que tenga validez administrativa.

Coste del procedimiento

Otro de los aspectos que se abordan es el coste económico del trámite. Las personas mayores de edad deberán abonar una tasa administrativa de 38,28 euros, mientras que los menores de edad y determinados supuestos relacionados con discapacidad o dependencia tendrán una tasa reducida de 10,94 euros.

El documento explica paso a paso cómo realizar el pago y qué justificantes deben incorporarse al expediente para evitar retrasos en la tramitación.

Un permiso para vivir y trabajar

En caso de resolución favorable, la persona solicitante obtendrá una autorización de residencia y trabajo con una duración inicial de un año.

Este permiso permitirá trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier comunidad autónoma española, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Sin embargo, la autorización no habilita para residir o trabajar en otros países de la Unión Europea ni supone la obtención automática de la nacionalidad española.

Tras recibir la aprobación, los beneficiarios dispondrán de un plazo de 30 días para solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) ante la Policía Nacional.

Una información más accesible

La publicación de esta guía forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para garantizar que la información pública sea comprensible para toda la ciudadanía y, especialmente, para los colectivos más vulnerables.

Además del documento en Lectura Fácil, el Ministerio de Inclusión ha habilitado un portal específico sobre la regularización extraordinaria donde se recopilan formularios, vídeos explicativos, hojas informativas y un documento técnico con más de cien preguntas frecuentes.

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende que ninguna persona quede excluida del proceso por falta de información o por dificultades de comprensión, facilitando el acceso a una medida que podría beneficiar a miles de migrantes que ya viven y trabajan en España y que buscan regularizar su situación administrativa.