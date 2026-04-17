Apartamentos del máximo lujo en una nueva torre futurista diseñada por Porsche en Bangkok

La excelencia de la ingeniería alemana se une a la innovación arquitectónica en el condominio Porsche Design en Bangkok, una innovadora torre residencial de 21 pisos que da un paso más allá en la oferta de residencias de lujo en la capital de Tailandia, según informa la inmobiliaria Ananda Development que comercializa el proyecto.

El edificio cuenta con el ADN de Porsche Design en cada detalle, desde los elegantes interiores minimalistas hasta los sistemas domóticos de ingeniería de precisión. Los residentes disfrutan de servicios exclusivos como un ascensor privado para coches que los lleva directamente a la puerta de su casa. El proyecto destaca por sus ventanales de piso a techo, acabados europeos de alta gama y una paleta de colores monocromática, inspirada en el legendario deportivo Porsche 911.

La elegante fachada de cristal de la torre Porsche Design Bangkok encarna la esencia de la ingeniería de los autos deportivos. Cada residencia cuenta con un balcón privado con piscina y magnificas vistas de la ciudad.

Más allá de la estética, la propiedad ofrece un atractivo potencial de inversión en el competitivo mercado inmobiliario de Bangkok. Está ubicada en el exclusivo distrito de Thonglor y las unidades parten de un precio aproximado de 14 millones de euros. La colaboración entre Porsche Design Studio y Ananda representa una tendencia creciente de marcas de lujo automovilístico que incursionan en el segmento de condominios de lujo, siguiendo proyectos similares en Miami y Singapur.