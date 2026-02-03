Al menos 30 muertos en Japón por las fuertes nevadas en Japón

Al menos 30 personas han muerto y más de 320 han resultado heridas por las fuertes nevadas registradas en la costa occidental de Japón durante las últimas dos semanas.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del país asiático, muchos de los fallecidos se encontraban en el exterior de sus viviendas retirando la nieve de las fachadas.

En este escenario, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha apelado a la población a "mantenerse alerta" y tomar medidas para "garantizar su propia seguridad", pues se esperan más nevadas a lo largo de esta semana.

El próximo domingo, los japoneses están llamados a las urnas para elegir a su parlamento, después de que Takaichi adelantase los comicios apenas tres meses después de su llegada al cargo en un intento de reforzarse y vencer la minoría con la que cuenta ahora en las cámaras.