Adelanto electoral en Japón: la premier busca reforzarse tres meses después de su llegada

Tres meses después de llegar al cargo, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha decidido adelantar las elecciones para aprovechar el buen momento que reflejan las encuestas y, con ello, aumentar los apoyos con los que cuenta en la cámara.

Lo ha confirmado la formación de Takaichi, el Partido Liberal Democrático, tras reunirse con sus socios de gobierno para notificarles los planes de la dirigente nipona, que pasan por fijar los comicios el 8 o el 15 de febrero. Según el diario Japan Times, la primera ministra oficializará esta decisión el lunes y pondrá fin al mandato de las cámaras el día 23.

Sanae Takaichi, la primera mujer en llegar a primera ministra, accedió al cargo tras la dimisión de Shigeru Ishiba, el dirigente de su partido que se responsabilizó de las dos derrotas electorales consecutivas de su partido. Se convirtió así el pasado 21 de octubre en la quinta persona en liderar el gobierno nipón en solo cinco años, pero se ha topado con serias dificultades debido a la precariedad de sus apoyos. De hecho, la coalición de gobierno está en minoría en ambas cámaras, si bien en la baja ha contado con el respaldo de tres legisladores independientes.

Takaichi, una conservadora de línea dura que ya había sido ministra del Interior y quien ha afirmado en varias ocasiones que su inspiración a nivel político es la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, buscará ahora rentabilizar una popularidad que ronda el 70% de apoyo entre los jóvenes.