Sánchez promete "dar con la verdad" sobre el accidente en Adamuz y decreta 3 días de luto

Pedro Sánchez ha comparecido públicamente por primera vez tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Lo ha hecho desde el propio municipio, después de las intervenciones del alcalde, Rafael Ángel Moreno Reyes, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto al que también han asistido Óscar Puente, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska.

“Es un día de dolor para toda España, para nuestro país”, ha afirmado Pedro Sánchez al inicio de su intervención. El jefe del Ejecutivo ha trasladado “todo el abrazo de la sociedad española en estos momentos que tienen difícil descripción” y ha deseado una pronta “recuperación” a todas las personas afectadas por el siniestro.

Durante su discurso, Sánchez ha subrayado que “en tragedias siempre es de destacar la unidad en el dolor y la unidad en la respuesta”, al tiempo que ha puesto en valor la labor de los servidores públicos, destacando su “entrega, profesionalidad y humanidad”.

En relación con las causas del accidente, el presidente ha señalado que será con el “tiempo y trabajo de los técnicos” cuando se conozca lo ocurrido. “Nos preguntamos cómo ha sido capaz de suceder esta tragedia. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Lo que sí puedo decir a la ciudadanía es que vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta y, cuando se conozca el origen de la tragedia, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública con absoluta transparencia”, ha asegurado.

Asimismo, Sánchez ha anunciado la declaración de luto oficial. “Decretaremos tres días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy hasta el jueves también a medianoche”, ha indicado, agradeciendo a continuación la “cooperación institucional” con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Adamuz y los vecinos de la zona.

Para cerrar su comparecencia, el presidente ha pedido a la ciudadanía que se informe a través de fuentes oficiales y medios fiables: “Que accedan a información también de los medios contrastados, ya que en otras tragedias hemos sufrido bulos y desinformación. Esto genera mucho dolor”.