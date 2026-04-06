Unos 40 mineros, atrapados en Lugansk tras un ataque de Ucrania

Un total de 41 mineros han quedado atrapados bajo tierra en la autoproclamada República Popular de Lugansk, bajo control de fuerzas prorrusas, debido al apagón que ha causado un ataque de Ucrania sobre una central eléctrica.

De ello ha dado cuenta el líder separatista prorruso de esta zona, situada en el este de Ucrania, al tiempo que ha apuntado que todos ellos se encuentran en una galería subterránea y "de momento, tienen agua potable".

En este contexto, los servicios de rescate están tratando de rescatar a los mineros y de restablecer el suministro eléctrico en la zona.