Ábalos desaconsejó a Pedro Sánchez rescatar Plus Ultra y sostiene que Zapatero lo puenteó

"Cuando me enteré, me referí al presidente advirtiéndole que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada". Así de rotundo se manifiesta José Luis Ábalos sobre el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra, ahora de nuevo en el centro de atención a raíz de la imputación judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la cárcel de Soto del Real, desmiente al juez Calama sobre que la empresa buscase una doble vía para conseguir esos fondos públicos, una a través del expresidente socialista y otra a través de quien fuera ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE. "Nadie se dirige en ningún sentido a mí", sostiene, en declaraciones a TVE.

Es más, asegura que Zapatero le puenteó y acudió directamente a hablar con Pedro Saura, su entonces secretario de Estado de Infraestructuras. Es precisamente en ese momento —según su relato— cuando él tiene conocimiento de la petición de rescate de Plus Ultra, y por ello decide ponerse en contacto con Pedro Sánchez, para aconsejarle que no lo autorice. Sin embargo, en un Consejo de Ministros posterior, descubrió que la decisión estaba tomada y que la compañía recibiría 53 millones de euros de fondos públicos.

De hecho, el diario El Mundo había revelado una conversación entre Ábalos y Saura en la que ambos mostraban su oposición a este movimiento. "Mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra, y dos, que la SEPI está fuera de control", le escribió el entonces secretario de Estado, poniendo así en cuestión los mecanismos utilizados por la sociedad pública dependiente del ministerio de Hacienda —en manos de María Jesús Montero—.

Agravio

En paralelo a estas declaraciones sobre el rescate de Plus Ultra, una decisión en la que habría influido Zapatero y por la que se habría embolsado al menos dos millones de euros en comisiones, Ábalos se ha mostrado dolido por el doble rasero de la que fuera su formación política.

"Existe una doblez en el trato bastante evidente. A Zapatero se le arropa, se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad. Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido", ha reprochado el ex secretario de Organización del PSOE.