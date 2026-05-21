La Justicia bloquea hasta 500.000 euros de las cuentas de Zapatero

Hasta el límite de 490.000 euros. Es la cantidad que la Audiencia Nacional ha ordenado bloquear de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de la cuantía que pagó al expresidente del gobierno de España una de las empresas de la trama que está investigando el juez Calama en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra; una causa en la que también está imputado quien fuera secretario general del PSOE.

Se trata de una de las sociedades de Julio Martínez, amigo de Zapatero: Análisis Relevante. Esta compañía facturó a Plus Ultra por informes y análisis firmados por el expresidente, tal y como reconoció él mismo ante la comisión del Senado que investiga la actuación de José Luis Ábalos —hoy en prisión— durante su etapa como ministro de Transportes. De hecho, en ese foro, admitió haber cobrado por esa labor cerca de 500.000 euros "contra factura" y que, a petición suya, la mercantil también contrató a la agencia de sus hijas para actividades de marketing y comunicación por 198.000 euros.

A pesar de bloquear únicamente esa cuantía, el juez Calama sostiene en su auto de imputación que Zapatero y sus hijas habrían cobrado de forma irregular un total de 1,95 millones de euros en comisiones. Ese dinero habría servido para pagar la influencia del exdirigente ante el gobierno que dirige Pedro Sánchez, a fin de lograr el rescate público de la pequeña compañía aérea, que ha ampliado recientemente su flota hasta los seis aviones según sus propios datos públicos.

Dos millones en comisiones

Esos casi dos millones de euros se repartirían, según el auto del juez, entre los 490.780 euros pagados a Zapatero y los casi 239.755 euros que recibió la empresa de sus hijas por parte de Análisis Relevante, a los que se sumarían otros 1,2 millones de euros que habrían obtenido del think tank presidido por Daniel Romero-Abreu Kaup, cuyo consejo asesor preside el propio exlíder socialista.

Estos abonos se habrían hecho a través de dos vías: Gate Center emitió 524.707 euros a Zapatero y sus hijas, mientras Thinking Heads, la compañía que gestiona ese centro, giró otros 693.615 euros más a ambas partes.

Gate Center, por su parte, habría recibido dinero de la mercantil Inteligencia Prospectiva, propiedad de una familia originaria de Venezuela. Se trata de una de las empresas que el magistrado de la Audiencia Nacional mandó registrar esta misma semana en busca de movimientos relacionados con los 53 millones de euros del rescate público, junto con el despacho de Zapatero, la empresa de sus hijas y la compañía Softgestor (que también recibió fondos de Plus Ultra).