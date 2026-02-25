Abatido por la policía un hombre que mató a cuatro personas a puñaladas

Un hombre de 32 años ha fallecido a causa de los disparos de agentes de policía tras apuñalar hasta la muerte a un total de cuatro personas.

Tres de las víctimas perdieron la vida en el propio lugar del crimen, el exterior de una vivienda al suroeste de Seattle, mientras que la cuarta murió durante el traslado al hospital.

El autor del crimen, un hombre de 32 años, fue abatido por agentes de la oficina del sheriff en el noroeste de Tacoma, en el estado de Washington, que se habían desplazado para entregarle una orden de alejamiento.