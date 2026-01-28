Un hombre ataca a una congresista demócrata que pidió el cese de la secretaria de Seguridad Nacional

En medio de la crisis desatada en Minnesota a raíz de la actuación del departamento antiinmigración, cuyos agentes han matado a dos personas y protagonizado numerosas detenciones irregulares incluso a niños, un hombre ha atacado a la congresista demócrata Ilhan Omar mientras comparecía ante el ayuntamiento de Minneápolis para exigir la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En concreto, el atacante trató de rociar a la representante política, de origen somalí, con una sustancia introducida en una jeringa, tras lo cual resultó detenido por la policía presente en el edificio. "Esta es la realidad que gente como esa no entiende: en Minnesota somos fuertes y nos mantendremos resilientes", ha continuado Omar, quien continuó su discurso criticando el despliegue de agentes federales en su Estado para llevar a cabo redadas antiinmigración.

A respecto de lo ocurrido, el alcalde de la ciudad, el también demócrata Jacob Frey, ha subrayado que "la violencia y la intimidación no tienen cabida en Minneapolis". "Podemos estar en desacuerdo sin poner en peligro a las personas. Este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra ciudad", ha advertido.