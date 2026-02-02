Abbas fija las elecciones generales de Palestina el 1 de noviembre

Un decreto suscrito por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, fija para el 1 de noviembre las elecciones al parlamento, una cita con las urnas que se suma a los comicios locales fechados para el 25 de abril, y cuya convocatoria ya establece que "se celebrarán allá donde sea posible, tanto dentro como fuera de Palestina".

Para garantizar el procedimiento de unas elecciones generales "libres", se utilizarán medios que garanticen "la participación más amplia posible de los palestinos en sus lugares de resistencia" pero sin entrar "en conflicto con las leyes vigentes en los países anfitriones". En cuanto al sistema previsto, se opta por la proporcionalidad, "asegurando una representación justa para todos los componentes del pueblo palestino, incluidas las mujeres, los jóvenes y las comunidades palestinas en el extranjero", detalla el decreto.

Para concurrir a este proceso, todos los candidatos deben firmar que aceptan el programa político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de la que Hamás no es parte, comprometiéndose así a renunciar al terrorismo y a apoyar la solución de dos Estados. Estas condiciones no habían sido impuestas en elecciones anteriores —las últimas, en 2006—, y Hamás se impuso tanto en Gaza como en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Y, pese a que los observadores internacionales consideraron limpios aquellos comicios, ni Israel ni Estados Unidos reconocieron el resultado, lo que derivó en conflictos internos que acabaron con la milicia palestina al frente de Gaza y con Al Fatá controlando Cisjordania.

Este calendario electoral se da a conocer después de que Hamás anunciase haber completado los trabajos para traspasar sus competencias en Gaza al equipo de tecnócratas que asumirá la gestión del enclave costero, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, en el marco de la segunda fase del plan de Washington para la paz en la región.