Hamás traspasará las competencias al gobierno tecnócrata de Gaza ante sus facciones y clanes palestinos

Hamás apuesta por la transición en Gaza. De cara a la aplicación de la segunda fase del plan de Estados Unidos para la paz en el enclave costero, que arrancó con el intercambio de rehenes y cuerpos sin vida entre Israel y la milicia palestina, ha apostado por que "todas las partes" faciliten el trabajo del gobierno tecnocrático que regirá la región.

Por su parte, ha asegurado que ha "completado" los procedimientos "con los organismos gubernamentales y administrativos" necesarios para llevar a cabo el traspaso de competencias al denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, y ha avanzado que el procedimiento de traspaso se desarrollará bajo la mirada de un grupo integrado por "representantes de varias facciones, clanes y sociedad civil" de Palestina.

Ahora, ha dicho, es momento de que las autoridades de ese comité tecnócrata puedan "iniciar el proceso de recuperación tras dos años de guerra", tal y como ha reivindicado Hamás, en relación a la labor de un comité que regirá el día a día de la franja. Por encima de este órgano se encuentra la junta de paz que, encabezada por Trump, tiene como tarea impulsar el desarrollo de Gaza.

En esta segunda fase, además, está estipulado el desarme de Hamás y la salida de Israel de la franja, donde una fuerza internacional quedará como encargada de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.