El First Abu Dhabi Bank alcanza un beneficio neto récord en 2025, con una subida del 24%

First Abu Dhabi Bank (FAB), el banco global de los Emiratos Árabes Unidos, anunció hoy un beneficio neto récord para el grupo de 4.800 millones de euros en 2025, lo que supone un 24% más que el alcanzado el año anterior, según datos facilitados por la propia entidad.

Los ingresos operativos aumentaron un 16 % interanual, hasta los 8.342 millones de euros, gracias al sostenido dinamismo del negocio y a la creciente contribución de los ingresos no financieros. La rentabilidad sobre el capital tangible alcanzó el 19,2 %, manteniéndose firmemente por encima de la previsión a medio plazo del grupo.

El jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, presidente de FAB, indicó que estos resultados indican la consolidación del grupo como banco global de los EAU y destacó la contribución del banco al desarrollo del país mediante la inversión continua en tecnología e innovación, incluyendo la inteligencia artificial.

En su comunicado, FAB destaca que, afianzado por la fortaleza de la economía de los EAU, el banco ha seguido expandiendo su presencia en mercados internacionales clave y ha facilitado los flujos de capital, comercio e inversión que conectan a los EAU con los corredores de crecimiento global, además de fortalecer la posición del país como un centro internacional, financiero y económico líder.

Hana Al Rostamani, directora ejecutiva del grupo, destacó que la alta rentabilidad alcanzada (ROE del 19,2%) refuerza la posición de FAB entre ls bancos con calificación AA más rentables del mundo.

En reconocimiento a este desempeño, el consejo de administración ha recomendado un dividendo en efectivo de 80 fils por acción para el ejercicio 2025, lo que representa una distribución total de 2.010 millones de euros y el dividendo en efectivo más alto en la historia de FAB.

Apuesta por la IA

El banco destaca que 2025 marcó una aceleración transformadora en su apuesta por la inteligencia artificial, ya que la implementación a gran escala de la IA de Agentic y el progreso en el Centro de Innovación en IA de FAB se tradujeron en mejoras importantes en la productividad, la inteligencia de decisiones y la experiencia del cliente.

En el terreno de la inversión, FAB señala que ha mejorado su oferta a través de alianzas recientes con Amundi, la gestora de activos líder en Europa, y T. Rowe Price, una firma líder mundial en gestión de activos, ampliando así el acceso de los clientes a soluciones de primer nivel.

Cara a 2026, la entidad se marca como objetivos seguir brindando valor sostenible a los accionistas, apoyar el crecimiento y la diversificación de los EAU, y conectar a sus clientes con oportunidades en los corredores económicos más importantes del mundo.