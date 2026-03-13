Jaime Fernández Garrido

Amor sen gabanzas

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 13 mar 2026 - 01:06
“Non ando á procura do recoñecemento da xente.”

(Xoán 5:41)

Podes preguntar a calquera que atopes por diante, qué é o máis importante na vida, que escoitarás unha e outra vez, que algo esencial é que os demais recoñezan quen es ti e o que fas. Curioso, verdade? Porque aquel que fixo e fai máis por nos que ninguén, é o que menos recoñecemento agarda.

Xesús é o noso Creador, Deus feito home, aquel que veu para morrer nunha cruz no noso lugar e vencer á morte para que nos podamos ter unha vida radicalmente diferente, unha vida que non remata nunca. Calquera de nos que fixese so unha décima parte diso, anunciaríao por todas partes. Él non andaba a procura de recoñecemento: o único que agarda é o noso amor.

Do mesmo xeito que Deus nos regala un amor incondicional, e podemos vivir nel, tamén podemos respostar a ese amor: disfrutando del, e regalándoo aos demais. Aínda que ninguén o recoñeza.

