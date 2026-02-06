TRACTORADA EN OURENSE
El aeropuerto de Berlín comienza a reanudar los vuelos

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo comienza a reanudar sus operaciones después de haber estado inoperativo a lo largo de la mañana debido a la existencia de hielo en la pista, aunque "continúan los retrasos masivos y las cancelaciones de vuelos".

De ello ha dado cuenta el aeródromo germano, que ha precisado que es decisión de cada aerolínea si decide operar sus vuelos o cancelarlos, de modo que aconseja a los pasajeros comprobar el estado de su viaje antes de desplazarse hasta el aeropuerto.

La decisión de paralizar todas las operaciones ha venido motivado por lo "extremadamente resbaladiza" que estaba la pista debido al hielo existente, que no remitió a pesar de que el personal del aeropuerto cubrió las zonas operativas con agentes descongelantes durante toda la noche.

