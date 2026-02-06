Cerrado al tráfico el aeropuerto de Berlín a causa del hielo

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo se encuentra inoperativo debido a la existencia de hielo en la pista a causa de las malas condiciones meteorológicas, de modo que todos los vuelos se encuentran suspendidos.

Ni salidas ni llegadas se están ejecutando ahora mismo desde el aeródromo germano, cuya pista se encuentra actualmente "extremadamente resbaladiza", según ha explicado un portavoz, a pesar de que el personal cubrió las zonas operativas con agentes descongelantes durante toda la noche.

Así pues, después de que ayer se iniciasen las cancelaciones de vuelos, hoy ya se ha notificado el cierre total.

Con la vista puesta en la reanudación de las operaciones, el aeropuerto ha aconsejado a los pasajeros consultar el estado de su vuelo antes de acudir a sus instalaciones, puesto que es previsible que se produzcan retrasos.