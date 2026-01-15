Albares "muy feliz" tras reunirse con cuatro de los españoles liberados en Venezuela, antes de su comparecencia de hoy en el Congreso

Durante más de una hora se reunió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la sede ministerial del Palacio de Viana con cuatro de los españoles recientemente liberados y repatriados desde cárceles de Venezuela. Un encuentro que ha valorado como un paso “positivo” en el proceso de excarcelación de ciudadanos españoles en ese país sudamericano.

A la cita acudieron José María Basoa (vasco), Miguel Moreno (canario) y las hispanovenezolanas Rocío San Miguel y Sofía Sahagún, quienes compartieron con el ministro sus experiencias durante el tiempo que pasaron detenidos en Venezuela y el proceso de retorno a España tras ser excarcelados en los últimos días.

Albares, muy activo en redes sociales, compartió que estaba “muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España”, y subrayó que “este paso positivo tiene que continuar”. El ministro también agradeció la labor del Servicio Exterior español, en especial de la embajada de España en Caracas, en el apoyo a los ciudadanos repatriados.

Este encuentro se produce un día antes de la comparecencia parlamentaria de Albares en el Congreso de los Diputados, en la que este jueves explicará, en un pleno extraordinario, la posición del Gobierno español ante la crisis venezolana, precipitada tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y la posterior transición de poder en Caracas.