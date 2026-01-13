El ministro Albares anuncia la liberación de tres nuevos presos españoles en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este martes que tres nuevos ciudadanos españoles han sido liberados de prisiones en Venezuela, según ha declarado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Albares ha explicado que, de las tres personas liberadas este lunes, una ha decidido permanecer en Venezuela por voluntad propia, mientras que otra ha optado por volar a España y lo hará este mismo martes. La tercera persona está aún evaluando si quedarse en Venezuela o regresar, una decisión que, según el ministro, la administración española respeta y apoya, ofreciendo la opción en todos los casos.

El ministro no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias específicas de la detención ni de las liberaciones, pero ha reiterado el compromiso de su departamento con la protección de los derechos de los españoles en el exterior y con el seguimiento de la situación en Venezuela.

Estos tres liberados se suman al grupo de cinco españoles que fueron puestos en libertad el pasado jueves y ya han regresado a España, en un proceso que el Gobierno español ha descrito como un gesto positivo en el contexto de la situación venezolana.