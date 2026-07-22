Albares reitera que España estará "al lado" de Venezuela "tanto tiempo como sea necesario"

Ya son 50 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela, según el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien además, confirmó que 139 españoles continúan desaparecidos, una cifra que se mantiene respecto al último balance oficial.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, Albares advirtió de que el número de víctimas mortales "sigue aumentando" a medida que avanzan las tareas de búsqueda e identificación.

El ministro trasladó el compromiso del Gobierno con los afectados y aseguró que España permanecerá "al lado" de sus compatriotas y del conjunto del pueblo venezolano "tanto tiempo como sea necesario". En este sentido, subrayó que España seguirá actuando como "una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia".

El balance supone un incremento de nueve fallecidos respecto a las cifras facilitadas el pasado 13 de julio, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores había confirmado 41 españoles muertos a consecuencia del seísmo. Desde entonces, el número de desaparecidos permanece en 139, mientras continúan las labores de localización en las zonas más afectadas por la catástrofe.