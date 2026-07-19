Terremoto en Venezuela
El balance de muertos en el terremoto de Venezuela supera las 5.100 personas
Terremoto en Venezuela
El último balance oficial de víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela eleva los muertos a más de 5.100, mientras que la cifra de heridos se mantiene estabilizada en torno a los 16.700.
Según ha comunicado el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez, concretamente hay 5.119 muertos y 16.740 heridos. Si bien esta cifra esta no ha variado desde el balance previo publicado antes del fin de semana, sí ha subido la cifra de fallecidos, y sustancialmente, desde los 4.930 declarados el viernes por el propio Rodríguez.
A todas estas cifras hay que añadir 6.462 rescatados y un total de 128.324 familias afectadas por los seísmos.
Naciones Unidas estima que 1,3 millones de personas afectadas por los terremotos necesitarán atención de emergencia durante los próximos seis meses.
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