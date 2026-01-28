El alcalde de Budapest, acusado por desafiar a Orbán con la marcha del Orgullo

El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, ha hecho público que ha sido ya formalmente acusado por impulsar los actos del Día del Orgullo, una celebración que el presidente de Hungría, Viktor Orbán, ha tratado de impedir hasta el punto de aprobar una ley que impide esta manifestación.

"Yo era sospechoso" —ha publicado en sus redes a raíz de la investigación que, el pasado diciembre, concluyó con la recomendación de presentar cargos contra el regidor—, "ahora me acusan". En este punto, ha explicado que la fiscalía pretende multarle sin que se haya celebrado ningún tipo de juicio y por el hecho de "anunciar y organizar" el Budapest Pride, "la marcha por la libertad más grande que ha tenido lugar en décadas" en su ciudad.

Con todo, se ha mostrado orgulloso de haber defendido "la libertad" y ha rechazado este intento de "intimidación". "Nunca aceptaré que defender la libertad, la libertad de expresión o el amor sea un delito", ha dejado claro, antes de reafirmarse en que seguirá "luchando a pesar de las amenazas o el castigo".

El alcalde de Budapest en la marcha del Orgullo

El pasado mes de diciembre, el alcalde de la capital húngara había hecho pública la conclusión de la investigación abierta en torno a la marcha del mes de junio. "Afirman que violé la ley de reunión: una acusación absurda, ya que el ayuntamiento tiene plena autoridad para celebrar eventos", argumentó entonces, convencido de que este tipo de acusaciones ponían de manifiesto lo "deteriorado" del sistema en su país.

"No toleran personas libres ni gobiernos libres", reprobó en aquel momento, antes de asegurar que defendería "con orgullo la libertad" ante un tribunal, un acto que ahora no parece que vaya a celebrarse.