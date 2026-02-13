Alemania aboga por reparar el vínculo entre Europa y EEUU y por reforzar a la OTAN

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha reclamado hoy a Estados Unidos "reparar" las relaciones trasatlánticas y reforzar la OTAN, defendiendo que la alianza es también una "ventaja competitiva" para Washington y que los socios están "haciendo su parte" para reforzar el vínculo. El líder alemán abrió con su discurso la Conferencia de Seguridad de Munich, a la que asisten representantes de diversos países, entre ellos el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Merz ha defendido la necesidad de mantener las relaciones con Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones en el orden mundial. Incluso en un punto de su intervención ha cambiado el alemán por el inglés para apelar a Washington a "reparar" los vínculos y la propia OTAN, a la que calificó como "la alianza más fuerte de todos los tiempos".

"Europa lo sabe profundamente. En la era de la rivalidad entre grandes potencias, incluso Estados Unidos no será lo suficientemente poderoso como para actuar solo", ha indicado Merz, quien ha recalcado que formar parte de la OTAN no es solo una ventaja competitiva de Europa, "sino también es la ventaja competitiva de Estados Unidos". "Reconstruyamos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte", ha resumido.

Respuesta a JD Vance

Un año después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, evidenciara en el mismo escenario las diferencias de la administración norteamericana con sus tradicionales socios europeos en un discurso explosivo, Merz ha dado la razón al dirigente al señalar que se ha abierto una brecha entre socios pero ha respondido defendiendo los valores europeos ante las guerras culturales de Washington.

"La batallas cultural MAGA en Estados Unidos no es la nuestra. La libertad de expresión aquí acaba donde las palabras van directas contra la dignidad y los derechos básicos", ha reivindicado Merz frente al movimiento ideológico de Trump.

Merz ha indicado también que los europeos "no creen en el proteccionismo y los aranceles", sino en el "libre comercio". También ha defendido el respeto a los acuerdos climáticos y a instituciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), insistiendo en los esfuerzos conjuntos para combatir problemas mundiales.

Diálogo con Rusia

En una sesión con preguntas, Merz se ha mostrado escéptico sobre los intentos de socios europeos, como Francia, de retomar el diálogo con Moscú, insistiendo en que Rusia sigue sin mostrar voluntad de negociar el fin de la guerra en Ucrania y todo intento resulta en balde.

A su juicio, Europa ahora mismo mantiene "buena coordinación" respecto a las negociaciones que mantiene con Ucrania y Estados Unidos. "No hay nada que no se negocie o que se hable con las dos partes antes", ha expuesto el canciller alemán. En todo caso, ha dudado de la eficacia de retomar las relaciones con Rusia, recordando, en referencia velada al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que su intento de hace un par de años no llevó a resultados para parar la guerra en Ucrania.

"Tiene sentido hablar, estamos dispuestos a hablar. Pero, como pueden ver también en el lado estadounidense, Rusia todavía no está dispuesta a negociar seriamente", ha afeado. Además, apuntó que la guerra en Ucrania "solo terminará cuando Rusia esté, al menos económicamente y posiblemente también militarmente, agotada".

Según el líder alemán, aunque se acerca ese momento y los europeos "han hecho mucho para lograrlo", todavía Moscú no está ahí. "Rusia tiene que poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania. Y debemos hacer todo lo necesario para llevarlos al punto en el que ya no vean ninguna ventaja en continuar esta terrible guerra", ha recalcado.

Ya no existe el orden internacional

En su discurso, el canciller alemán ha avisado de la vuelta de la "política de las grandes potencias" al panorama internacional, insistiendo en que Europa tiene que entender que está en riesgo su propia libertad por el auge de estas potencias y de "un orden internacional que ya no existe".

El líder germano ha señalado que más allá de un orden mundial que "está siendo destruido", la realidad es que actualmente el orden internacional "ya no existe", apuntando al inicio de una era de "política de grandes potencias" que dejan atrás el momento "unipolar" tras la caída del Muro de Berlín y el liderazgo mundial de Estados Unidos.

"El retorno a la política de poder, sin embargo, no se basa únicamente en la rivalidad entre China y Estados Unidos", ha señalado, apuntando que esta estrategia "tiene sus propias reglas" y está marcada por ser "rápida, dura y a menudo impredecible", además de instrumentalizar las dependencias de los demás.

En este contexto, Merz ha explicado que Europa tiene que ser consciente de que su propia libertad "está en juego" en la era de las grandes potencias. "La libertad ya no está garantizada. Necesitaremos mostrar firmeza y determinación para defender esta libertad", ha señalado, para añadir que el continente tiene que estar listo para "emprender nuevos comienzos, a asumir cambios y a hacer sacrificios".