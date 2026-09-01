Alemania acusa a Rusia de un intento de atentado en Leipzig

El gobierno de Alemania responsabiliza a Rusia del intento de atentado que sufrió el mes pasado el aeropuerto de Leipzig, uno de los principales nodos logísticos del país y una infraestructura clave para el transporte de material militar hacia Ucrania.

Es más, Berlín considera que el ataque, que fracasó porque el dron cargado de explosivos no detonó, es obra de Moscú y forma parte de una estrategia de guerra híbrida de Rusia contra Europa sobre la que las autoridades del bloque comunitario llevan un cierto tiempo alertando.

Las investigaciones realizadas a partir del hallazgo del artefacto explosivo han concluido ya, y según el ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, el patrón del ataque, los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada apunta a Rusia.

Así pues, el titular de Exteriores, Johann Wadephul, ha anunciado el cierre del consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, la rescisión del contrato con la Casa de Rusia en Berlín y una protesta diplomática en firme. Asimismo, Alemania reforzará los controles de entrada de ciudadanos rusos y propondrá a la Unión Europea nuevos nombres para que sean objeto de sanción.

Rusia niega la acusación

Y, mientras más de una docena de los principales líderes europeos han expresado ya su solidaridad con Alemania y su condena a las prácticas del país soviético, desde el Kremlin han rechazado las acusaciones y han anunciado que habrá "medidas" en respuesta al cierre de edificios vinculados al gobierno ruso.

"Bajo un pretexto completamente inverosímil y descabellado, Berlín ha vuelto a tensar las relaciones bilaterales", ha lamentado la portavoz del ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, antes de subrayar que Alemania no ha presentado "ninguna prueba convincente ni seria" que sustente sus acusaciones. Es más, ha concluido que el país que dirige Friedrich Merz solo ha "inventado" una excusa para seguir actuando contra Moscú.