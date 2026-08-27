Rusia amenaza a Reino Unido por su apoyo a Ucrania: "Habrá consecuencias catastróficas"

La decisión de Reino Unido de desclasificar la información de sus misiles de largo alcance para su producción en Ucrania ha desatado la ira de Rusia. Hasta el punto de que el Kremlin ha lanzado una dura amenaza contra el país europeo, al que advierte de que "habrá consecuencias catastróficas e inevitables" como consecuencia del apoyo que está prestando a Kiev.

Por ello, la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha instado al gobierno británico, ahora dirigido por Andy Burnham, a "abandonar su política hostil y agresiva" contra Moscú. "Solo prolonga la agonía del régimen neonazi ucraniano y crea peligros de escalada", ha incidido, sin dejar de avisar que estas prácticas "podrían propiciar un aumento de la violencia y un recrudecimiento del conflicto hasta alcanzar un nuevo nivel".

No es la primera vez que Rusia amenaza directamente a Reino Unido y a la propia Unión Europea por su apoyo a Ucrania en esta guerra, que Putin concibió como una invasión relámpago pero se mantiene vivo cuatro años y medio después. El despliegue de una fuerza internacional en el país que dirige Zelenski como garantía de mantenimiento de la paz o la utilización de los activos rusos congelados para financiar el gasto militar de Kiev han hecho al país soviético alzar la voz por lo que considera una intervención extranjera en sus asuntos.

Pese a que hasta ahora estos intentos de intimidación no han hecho mudar la posición de los países europeos, Zajarova ha vuelto a insistir en que la respuesta rusa a un ataque de Ucrania con armas británicas puede dirigirse a "cualquier equipamiento o instalación británica" dentro o fuera del país. "Aquellos que sean culpables de cometer crímenes de guerra, incluidos algunos contra la población civil rusa, serán castigados por sus acciones", ha recalcado, según ha recogido la agencia de noticias oficial.

Al hilo de esto, ha sacado también a colación que Emmanuel Macron también prometió a Zelenski una aportación similar a la que ha anunciado esta semana Burnham. "Está claro que al transferir componentes directamente a Ucrania, Francia y Reino Unido buscan ser absueltos de la responsabilidad de los ataques que tienen lugar en nuestro país. No funcionará. París, Londres, Berlín y otras capitales tienen responsabilidad directa en estos ataques terroristas", ha sentenciado.