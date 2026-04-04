Alemania propone abolir el principio de unanimidad en la UE en cuestiones de política exterior

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha apostado por que la Unión Europea abandone el principio de unanimidad en cuestiones de política exterior y de seguridad para facilitar la toma de decisiones antes del final de la legislatura actual, en 2029.

"Para ser un actor capaz de actuar a nivel internacional, para madurar de verdad, deberíamos abolir en la UE el principio de unanimidad en la política exterior y de seguridad antes de que termine esta legislatura", ha explicado en una entrevista con los periódicos del grupo editorial Funke.

"Estoy a favor de trabajar en la Unión Europea con un sistema de mayorías cualificadas. Todas las experiencias que hemos tenido en las últimas semanas con las ayudas a Ucrania y las sanciones contra Rusia lo avalan", ha añadido.

Estas declaraciones tienen lugar mientras Hungría, gobernada por el primer ministro Viktor Orbán, mantiene bloqueado actualmente un crédito de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania, país al que acusa de impedir la reanudación del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.