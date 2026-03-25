Orbán anuncia que dejará de enviar gas a Ucrania

A falta de tres semanas para que se celebren las elecciones generales en Hungría, su primer ministro, Viktor Orbán, ha anunciado que Ucrania "no recibirá gas" de su país mientras no restituya el flujo de petróleo, tras los daños que un ataque ruso ha provocado en el principal oleoducto del país que dirige Zelenski.

A este respecto, el ultraderechista húngaro ha recalcado que el volumen que deje de enviarse a Ucrania será ahora almacenado en su país, pues —ha argumentado— es importante "contar con reservas". "Estamos llenando los depósitos de gas húngaros en lugar de los ucranianos", se ha felicitado.

Tras semanas de amenazas, el gobierno ucraniano ha restado importancia a este nuevo paso de Orbán, muy afín a Putin, pues el país cuenta con alternativas para garantizar el suministro de gas. De hecho, ha apuntado que el principal damnificado de esta interrupción será Hungría, que solo el año pasado obtuvo más de 1.000 millones de dólares por la exportación de gas a Ucrania. "Orbán les va a quitar ese dinero a los húngaros, pero si quiere hacerlo es asunto suyo", ha incidido el portavoz de Exteriores.

Un ataque de Rusia a finales del mes de enero causó daños en el oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y la principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. La falta de flujo obligó a Eslovaquia a declarar el estado de emergencia energética, pero la reacción de Orbán fue cortar el diésel a Ucrania en un momento en que los ataques del Kremlin se estaban centrando en la infraestructura energética del país europeo.