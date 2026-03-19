Hungría se impone a la UE vetando el préstamo a Ucrania

Tras una hora y media de debate en torno al préstamo europeo a Ucrania en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la UE, las posiciones se mantienen inamovibles. Hungría sigue en el no, frenando así la voluntad del resto del bloque comunitario de colaborar con Kiev para hacer frente a las tropas de Rusia.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se ha ratificado en su veto al préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania, una decisión que ya había sido pactada el pasado mes de diciembre entre los 27. En aquel momento, el acuerdo consistía en que se aprobaría el citado préstamo, pero que Hungría, Eslovaquia y República Checa no participarían.

No obstante, en la cumbre de líderes de hoy, frente a la insistencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, el ultraderechista Orbán —que se enfrenta a elecciones en menos de un mes— ha advertido de que su postura no cambiará. Con todo, tras aparcar el tema en el foro de líderes comunitarios, no se descarta que se vuelva a abordar después de otros debates.

Previamente, en declaraciones públicas, los líderes de Alemania, Francia, Países Bajos y Españahabían requerido a Hungría “lealtad” con las decisiones adoptadas. “El acuerdo se tiene que cumplir", había esgrimido Pedro Sánchez, mientras el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, había acusado a Orbán de "traicionar" al resto de la UE.

“Proteger vidas”

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha intervenido por videoconferencia para defender ante los líderes de la UE, incluido Orbán, que para su país es "crítico" obtener esos fondos de cara a poder salvar vidas.

Asimismo, Zelenski ha trasladado a los líderes europeos que en los últimos días ha recibido "señales" de Estados Unidos de que las conversaciones de paz con Rusia "podrían reanudarse pronto". En este sentido, ha defendido la importancia de que Moscú no llegue a la mesa sintiendo que lo hace en una posición de fuerza.

Poco después de la intervención de Zelenski, los líderes de la UE han aprobado unas conclusiones refrendadas por 25 de los 27 Estados miembros —todos menos Hungría y Eslovaquia— en las que llaman a la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

De igual modo, apuestan por seguir incrementando la presión a Rusia para debilitar su "economía de guerra" y para que termine su "brutal guerra de agresión" e inicie las negociaciones de paz.