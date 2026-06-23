Un cambio de domicilio dejó meses sin pensión a familias retornadas de Alemania

La Secretaría Provincial de Migraciones del PSdeG-PSOE de Ourense ha intervenido para resolver el bloqueo de varias pensiones de jubilación y viudedad procedentes de Alemania que afectaba a familias de emigrantes retornados residentes en Extremadura.

El problema se originó tras un cambio en la numeración de las viviendas en algunos municipios, lo que provocó que la correspondencia enviada por la Seguridad Social alemana a las antiguas direcciones fuese devuelta por Correos al no localizar a los destinatarios. Como consecuencia, los pagos quedaron suspendidos desde comienzos de año.

Según explican los socialistas, la situación pudo resolverse tras comunicar al organismo pagador alemán, Deutsche Post, la actualización de los domicilios, permitiendo que las personas afectadas comenzaran a percibir las cantidades pendientes acumuladas desde enero.

La secretaria provincial de Migraciones del PSdeG-PSOE de Ourense, Tere Barge Dapía, señala que se trataba de un problema “estrictamente administrativo” y pone como ejemplo que “si antes la persona vivía en el bloque de viviendas número 22 y ahora tiene el 15, es obvio que el personal de Correos tiene que certificar que en el 22 antiguo no reside el destinatario”.

Barge destaca que este tipo de situaciones requieren una revisión individualizada y reitera la disposición del área de Migraciones para atender consultas de personas retornadas, resolver dudas y ayudar en la tramitación de incidencias relacionadas con sus derechos.

Además, la Secretaría Provincial de Migraciones alerta de nuevos casos en los que personas retornadas de Alemania están recibiendo requerimientos de la Agencia Tributaria alemana por posibles obligaciones fiscales relacionadas con las pensiones percibidas desde 2019. Las cantidades reclamadas, según indican, podrían situarse entre los 2.500 y los 4.000 euros.

Desde el PSdeG-PSOE de Ourense recuerdan que la normativa alemana contempla un periodo de prescripción fiscal de siete años para este tipo de pensiones y explican que, en el momento de acceder a una prestación alemana, debe comunicarse la situación a la autoridad fiscal competente para residentes en el exterior, el Finanzamt Neubrandenburg.

La organización añade que, en los casos de contribuyentes con obligación de declarar en España, las regularizaciones por doble imposición internacional afectarían a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2025.

Tere Barge insiste en que el objetivo es ofrecer acompañamiento a las personas retornadas, especialmente a aquellas con menores ingresos que puedan acogerse a posibles exenciones tributarias en Alemania.