Un alto mando militar de Irán ve probable una reanudación de la guerra con EE.UU.

Un alto mando militar iraní advierte que es "probable" una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente Trump afirmase que no está satisfecho con la nueva propuesta del equipo negociador de Teherán.

Ha sido la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, la que reprodujo estas palabras del general Mohamad Yafar Asadi, quien ha incidido en que el ejército de su país se encuentra en "plena preparación" ante cualquier movimiento de Washington.

"Las fuerzas armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses", ha incidido, consciente de que la potencia norteamericana no sabe cómo salir del "atolladero" en el que se ha metido en Oriente Próximo.